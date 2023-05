Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Bären in Europa fast überall heimisch. Inzwischen gilt "Meister Petz" in vielen Ländern aber als ausgestorben. In Deutschland tauchte 2006, nach mehr als 170 Jahren Abwesenheit, erstmals wieder ein Braunbär auf.



Bruno erlangte damals als sogenannter "Problembär" traurige Berühmtheit und wurde bereits wenige Wochen nach seinem Grenzübertritt von Österreich nach Bayern erschossen. Zuvor hatte JJ1, so der Code von Bruno, Schafe gerissen sowie Bienenstöcke und Kaninchenställe geplündert.