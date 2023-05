Dank der EU-Rechtssprechung haben Bahnreisende bei Zugverspätungen weitreichende Rechte, allerdings erst ab einer Verspätung von mindestens 1 Stunde: Kommt der Zug mit 60 bis 119 Minuten Verspätung am Ziel an, kann man 25 Prozent des Fahrpreises zurückverlangen. Ab 120 Minuten sogar 50 Prozent.

Am 7. Juni 2023 tritt eine neue EU-Verordnung in Kraft, die Entschädigungsansprüche von Bahnreisenden allerdings etwas komplizierter macht.

Bei Zugausfällen oder Verspätungen hatten Bahnkunden bisher zwölf Monate lang Zeit, um Ansprüche geltend zu machen. Ab Juni 2023 werden es nur noch drei Monate sein. Wer nach der Frist Geld zurückhaben will, hat Pech gehabt.

Gute Neuigkeiten gibt es auch für Menschen, die gern ihr Rad mit in die Bahn nehmen: Zukünftig soll es ein Recht darauf geben, das Fahrrad mit in die Bahn zu nehmen. Ob und wie das in der Praxis aussehen wird, bleibt spannend.



BRISANT/Deutsche Bahn/ADAC/Business Insider/Augsburger Allgemeine/Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland/Verbraucherzentrale