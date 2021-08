Die Lokführer streiken - die Züge stehen still. Die Bahn rät betroffenen Kunden dazu, nicht dringend nötige Reisen möglichst zu verschieben. Wer zwischen 23. und 25. August ein Ticket für den Fernverkehr gebucht hat, kann das entweder bis zum 5. September flexibel nutzen oder die Reise kostenlos stornieren. Außerdem entfällt die Zugbindung bei Sparpreisen und Super Sparpreisen. Für die Weiterfahrt kann also auch ein anderer Zug genutzt werden. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei umgetauscht werden. Die Deutsche Bahn informiert auf ihrer Website und unter der kostenlosen Hotline 08000 99 66 33 über gestrichene Verbindungen und Ersatzfahrpläne.

Hat ein Zug erheblich Verspätung oder fällt ganz aus, haben die betroffenen Fahrgäste einen Anspruch auf Entschädigung - auch bei Streiks. Wie hoch diese ausfällt, regelt die EU-Fahrgastverordnung.



Wer mindestens eine Stunde zu spät am Ziel ankommt, bekommt 25 Prozent des Fahrpreises erstattet, bei zwei Stunden muss das verantwortliche Bahnunternehmen 50 Prozent des Preises zurückzahlen. Dabei können Fahrgäste laut Bahn zwischen einem Gutschein oder der Auszahlung des Betrags wählen.



Ab einer erwarteten Verspätung von 20 Minuten am Zielbahnhof können Fahrgäste einen anderen Zug nehmen. Dabei können auch höherwertige Züge genutzt werden, insofern sie nicht reservierungspflichtig sind. Allerdings müssen Sie zunächst die zusätzlich erforderliche Fahrkarte beziehungsweise den Aufpreis bezahlen. Im Nachgang können Sie diese Kosten bei der Bahn zurückfordern.



Verspätungen werden immer mit der Ankunftszeit am Zielort errechnet. Verpassen Sie also wegen einer zehnminütigen Verspätung Ihres ersten Zuges den Anschlusszug und müssen dann mehr als eine Stunde auf den folgenden Warten, haben Sie eine Verspätung von mehr als einer Stunde, auch wenn der Zug selbst nur zehn Minuten Verspätung hatte.



Zeitkarten werden pauschal ab einer Verspätung von mindestens einer Stunde entschädigt - da Beträge unter vier Euro nicht ausgezahlt werden, müssen Fahrgäste die Verspätungen meist gesammelt einreichen.