Die kleine Bauchdeckenstraffung kommt vor allem für Patienten in Frage, bei denen sich viel Fett im Bereich des Unterbauchs angesammelt hat, jedoch nur wenig Hautüberschuss vorhanden ist. Das kann entweder nach einer starken Gewichtsabnahme oder nach einer Schwangerschaft der Fall sein. Dieser Eingriff wird in der Regel ambulant vorgenommen, da lediglich die Haut unterhalb des Nabels gestrafft wird. Wenn nötig, kann auch Fettgewebe abgesaugt. Der Nabel muss jedoch nicht bewegt werden.

Die große Bauchdeckenstraffung ist ein deutlich größerer Eingriff, der nur stationär vorgenommen wird und mit gewissen Risiken verbunden ist. Normalerweise ist dafür ein mehrtägiger Krankenhausaufenthalt notwendig. Bei der Operation wird die Haut von der Bauchwand bis an die Rippen angehoben, um die Bauchmuskulatur freizulegen. Falls notwendig, kann auch sie korrigiert werden. Der Nabel wird mit einem kleinen kreisrunden Schnitt vom umliegenden Gewebe entfernt, und nach Entfernung der überschüssigen Haut in seine neue Position gebracht. Anschließend wird alles zeitaufwändig vernäht, damit die Narbenbildung möglichst gering bleibt.

Eine Bauchdeckenstraffung kostet zwischen 3.500 und 10.000 Euro, dazu kommen Krankenhauskosten von etwa 2.500 Euro. Da es sich bei einer Bauchdeckenstraffung um einen kosmetischen Eingriff handelt, übernimmt die Krankenkasse die Kosten dafür in der Regel nicht. Doch es gibt Ausnahmen. Das ist vor allem der Fall, wenn es zu krankhaften Hautveränderungen gekommen ist, die sich weder durch Sport, noch durch Ernährung wegtrainieren lassen. Weitere Gründe sind regelmäßige Entzündungen an der Unterbauchfalte, eine stark überhängende Fettschürze, die die Bewegungsfreiheit einschränkt - oder eine Gewichtsabnahme von mehr als 20 Kilogramm.

Egal ob in der Schwangerschaft oder einer Gewichtszunahme: unsere Haut ist äußerst anpassungsfähig. Dumm nur, dass das umgekehrt nicht genauso schnell und einfach funktioniert. Denn mit zunehmendem Alter fehlen der Haut Kollagen und Elastin. An diesen beiden Stoffen knüpfen zwei weitere Methoden an, einen straffen Bauch zu bekommen - und das ganz ohne OP.

Beim sogenannten Fadenlifting werden unter örtlicher Betäubung medizinische Fäden unter die Haut gesetzt, die dank kleiner Widerhaken in der gewünschten Position verharren und die Haut straffen. Durch die Stimulation der Haut wird ein weiterer Effekt erzielt: Es werden neue Hautzellen und Kollagen gebildet. Gezogen werden müssen die Fäden übrigens nicht. Da sie aus Milchsäure bestehen, lösen sie sich nach einigen Wochen von selbst auf. Das Ergebnis hält zum Glück etwas länger: Bis zu zwei Jahre ist die Haut am Bauch deutlich straffer.

Ganz ohne Schmerzen und Betäubung kommt die sogenannte Thermage aus. Dabei wird die Haut mittels Radiofrequenztechnologie gestrafft. Wärme dringt auch in die tieferen Hautschichten ein und kurbelt so die Kollagenbildung an. Da die Hautoberfläche zeitgleich gekühlt wird, ist das Verfahren nicht schmerzhaft.



Die Wirkung einer Thermage hält ebenfalls bis zu zwei Jahre an.