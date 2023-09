Hat die Baufirma tatsächlich Insolvenz angemeldet, sollte man sofort alle Zahlungen an sie stoppen. Alles, was nach der Insolvenz noch an Rechnungen reinflattert und bezahlt wird, ist meistens verloren. Der Tipp: Das Geld für noch ausstehende Rechnungen auf ein extra dafür eingerichtetes Konto einzahlen.

In vielen Fällen übernimmt ein Insolvenzverwalter die Geschäfte der Baufirma. Er wird checken, wie weit der Bau schon fortgeschritten ist. Ist das Haus noch im Rohbau, stehen die Chancen oft schlecht, dass zu Ende gebaut wird. Je weiter der Bau fortgeschritten ist, desto besser für den Bauherrn oder die Bauherrin.



Ein Sonderfall ist, wenn trotz der Insolvenz weitergebaut wird - was in manchen Fällen vorkommt. Die Rechnungen für diese Leistungen sollte man auf jeden Fall bezahlen, wenn die Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden. Auf keinen Fall sollte man so ohne weiteres mit einer neuen Firma weiterbauen.