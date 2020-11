Corona-Pandemie Befreiung von Maskenpflicht: Wo bekommt man ein Attest - und wem steht es zu?

Hauptinhalt

Sie ist DER Zankapfel in der Corona-Krise: die Maskenpflicht. Die einen verweigern den Mund-Nasenschutz aus ideologischen Gründen, anderen ist das Tragen einer Alltagsmaske aufgrund ihrer Gesundheit nicht möglich. Wer kann sich per Attest von der Maskenpflicht befreien lassen? Und was bedeutet diese Befreiung konkret?