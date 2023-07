Außerdem kann man am Tag nur ein Foto aufnehmen. So zeigt BeReal auch die weniger spannenden Seiten des Lebens. Die Benachrichtigung kann die Nutzerinnen und Nutzer zu jeder Tageszeit erwischen. Ob in der Uni oder Schule, in der Straßenbahn oder beim Einkaufen – bei BeReal sollen nicht nur die Highlights gezeigt werden, sondern auch der ungefilterte Alltag.