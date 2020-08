Wenn die Temperaturen tagsüber auf über 30 Grad klettern, bringen auch die Nächte oft keine Erholung. Denn für unseren Körper ist eine Temperatur von 14 bis 18 Grad ideal, sagen Experten. Bei mehr als 20 Grad, ist an Schlaf kaum zu denken.

Sinkt die Temperatur in der Nacht zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht unter 20 Grad, sprechen Meteorologen von tropischen Nächten.

Wer also keine Klimaanlage sein Eigen nennt, dem helfen entweder der Rat "im Keller schlafen" oder unsere Tipps.

Jalousien, Vorhänge oder Fensterläden tagsüber schließen, damit es im Schlafzimmer so lange wie möglich kühl bleibt. Am besten lüften Sie morgens oder öffnen die Fenster spät nachts, wenn es sich draußen etwas abgekühlt hat.

Zudecken sollte man sich auch bei hohen Temperaturen, weil der Körper nachts auskühlt und bei Zugluft (offenes Fenster!) eine Erkältung droht. Die wird zwar von Viren ausgelöst, kühlen die Nasenschleimhäute aber ab, gelangen weniger Abwehrzellen in die Schleimhäute und wir werden leichter krank. Zurück zur Decke: Besonders angenehm auf der Haut ist eine dünne Baumwolldecke. Es gibt außerdem spezielle Seiden- oder ultraleichte Daunendecken für den Sommer.

Materialien wie Seide, Baumwolle oder Leinen haben eine hohe Luftdurchlässigkeit und dadurch einen besonders kühlenden Effekt. Außerdem nimmt vor allem Leinen Feuchtigkeit gut auf und trocknet schnell - perfekt für heiße Sommernächte. Wäsche aus synthetischen Fasern wie Acryl oder Polyester nimmt keine Feuchtigkeit auf - so kann es passieren, dass sich die Haut schnell nass anfühlt.

Viel und schweres Essen sollte man generell vor dem Schlafengehen vermeiden. Es liegt oft wie ein Stein im Magen. Am besten nur leichte Kost wie Salat, Joghurt oder gekochtes Gemüse zwei Stunden vor dem Schlafengehen essen. Tabu ist alles, was scharf ist! Das regt den Kreislauf nur unnötig an.