Durch importierten Honig werden Krankheiten wie die amerikanische Faulbrut nach Deutschland eingeschleppt. Verbreitet werden die auslösenden Endosporen u.a. durch Honigreste in Glascontainern. Im Herbst fliegen die Bienen darauf - und bringen so die tödliche Krankheit in die heimischen Völker. Deshalb sollten Honiggläser ausgewaschen werden, bevor man sie in den Glascontainer wirft - am besten in der Spülmaschine.