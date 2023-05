Ein weiterer Grund für das Aussterben der Wildbienen ist, dass es immer weniger Nektar und Pollen spendende Pflanzen gibt und die Landwirtschaft auf Monokulturen setzt. Ist deren Blütezeit vorbei, finden die Tiere keine Nahrung in ihrem Umkreis mehr. Auch blühendes "Ackerunkraut" wird durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln immer weniger. Hinzu kommt, dass die Tiere immer weniger sichere Orte finden, um zu nisten und Nachwuchs zu bekommen.

Vor allem Haus- und Gartenbesitzer können einiges dazu beitragen, Wild- und Honigbienen ihren Lebensraum zurückzugeben. Ein naturnaher und bienenfreundlich gestalteter Garten mit viel Abwechslung bietet Wildbienen Unterschlupf und Futter. Die meisten Bienen sind Spezialisten und fliegen nur bestimmte Pflanzen an. Je unterschiedlicher die Bepflanzung im Garten, desto größer ist die Chance, dass die Bienen in Sachen Nahrung fündig werden.

Beim Kauf von Saatgut sollte man darauf achten, heimische und bienenfreundliche Pflanzen zu kaufen. Denn nicht alles, was blüht bietet Bienen auch Nahrung. Vor allem Baumarkt-Pflanzen sehen viele Bienenexperten kritisch: Knallige Baumarkt-Ware biete oft keinen Pollen und Nektar.

"Optisch schöne, gefüllte Blüten mit ineinander verschachtelten Blütenblättern sind für Insekten leider wertlos", so Tarja Richter vom bayerischen Naturschutzverband LBV. Vor allem heimische Wildblumen ernährten Insekten sehr viel verlässlicher. Beispielhaft nennt der LBV Wiesenschlüsselblume, Lungenkraut und Kuhschelle . Die Schlüsselblume sei eine mehrjährige Staude, die Wiesen und Balkonkästen von April bis Juni mit gelben Blüten bereichere.

Wer im Garten oder auf dem Balkon ausreichend Platz hat, kann Bienen mit einem Insektenhotel Unterschlupf bieten. Fertige Nisthilfen sind in großer Auswahl im Handel erhältlich, können aber auch mit wenig Aufwand selbst gebaut werden.



Dafür sollte man möglichst natürliche Materialien verwenden: angebohrtes Hartholz, Röhren aus Papier mit unterschiedlichen Durchmessern, Halme aus Stroh oder auch Ton, in den man unterschiedlich breite Löcher drückt.



Aufgehängt werden sollte das Hotel an einem sonnigen, vor Wind und Wetter geschützten Ort.