Studien zu Alkoholkonsum gibt es viele. So haben Wissenschaftler etwa 2016 in einer internationalen Studie herausgefunden, dass ein bis zwei Gläser Bier - Frauen lieber nur eins, Männer können auch zwei - die Lebenserwartung erhöht. Allerdings geben die Forschenden auch zu, dass "selbst bei niedrigeren Dosierungen die Vorteile von Alkohol durch seine schädlichen Wirkungen zunichtegemacht werden" könnten. Etwa weil niedriger Alkoholkonsum zwar das Risiko für bestimmte Gefäßerkrankungen senken kann, das für bestimmte Krebsarten, Zirrhose und Tod durch Unfälle aber erhöht.

Weil so die "gesunde" Wirkung von Bier quasi aufgehoben wird, haben sich Forschende der Nova Universität in Lissabon 2022 angesehen, ob es einen Unterschied macht, ob man alkoholfreies oder alkoholhaltiges Bier trinkt.

In der Studie haben die Wissenschaftler zwei männliche Vergleichsgruppen im Alter von 23 bis 58 Jahren untersucht - allerdings mit insgesamt nur 22 Probanden. Die eine Gruppe mit 11 Probanden trank vier Wochen lang täglich 330 ml alkoholfreies Bier, die anderen 11 Probanden alkoholisches mit 5,2 Prozent. Ihre Essgewohnheiten behielten alle während des Experiments bei.

Das Ergebnis: Die Teilnehmer beider Gruppen entwickelten in der Testphase eine größere Vielfalt an Darmbakterien. Diese sind wichtig für das Gleichgewicht und die Gesundheit des Darms. An Gewicht oder Körperfettmasse hatte dabei niemand zugenommen.