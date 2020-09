Wie dieser Elefant sind hunderte andere in diesem Sommer in Botswana verendet. In Botswana lebt die größte Elefantenpopulation weltweit, sie wird auf 156.000 Tiere geschätzt. Im Nachbarland Zimbabwe sind es Schätzungen zufolge 85.000. Auch dort waren kürzlich 22 Elefanten aus ungeklärter Ursache verendet. Auch hier wurden die toten Tiere mit Stoßzähnen gefunden. Bildrechte: imago images/Xinhua