Ostseeurlauber kennen sie: Quallen! Meist handelt es sich dabei um harmlose Ohrenquallen. Sie erkennt man an ihren vier auffälligen halbrunden Zeichnungen. Unangenehm kann dagegen eine Begegnung mit der Gelben Haarqualle ausfallen, die landläufig als Feuerqualle bezeichnet wird. Die Nesselkapseln der Tiere können mit ihrem Gift allergische Reaktionen und Hautrötungen hervorrufen. Haar- oder auch Nesselquallen sind im Oberflächenwasser der Ostsee eher selten, können aber durchaus in Badebereiche gelangen. Dann heißt es: Abstand halten! Hat man sich trotz aller Vorsicht an einer Haarqualle "verbrannt", ist das zwar unangenehm, aber nicht weiter gefährlich. Einfach die betroffene Hautpartie vorsichtig mit Meerwasser abspülen und nicht reiben. Ansonsten können noch an der Haut klebende Nesselkapseln explodieren und das Brennen verstärken. Gleiches kann passieren, wenn man die verletzte Haut mit Süßwasser oder einem Desinfektionsmittel spült. Alternativ kann man Sand auf die betroffene Stelle auftragen und nach dem Antrocknen vorsichtig mit einem Messerrücken abschaben. Außerdem hilft es, die schmerzende Hautpartie zu kühlen.

In Binnengewässern treten in den Sommermonaten vermehrt sogenannte Zerkarien auf. Normalerweise befallen die Larven der Saugwürmer Wasservögel. Doch auch Menschen kann es treffen. Dann bohren sich die Parasiten in die Haut und sterben dort innerhalb weniger Tage ab. Bei den Betroffenen führt das zu starkem Juckreiz und Schwellungen, einer sogenannten Badedermatitis.



Ein Zerkarien-Befall ist in der Regel harmlos. Doch wer die juckenden Stellen aufkratzt, riskiert Hautentzündungen. Linderung verschaffen Salben gegen den Juckreiz.



Wer sich vor Zerkarien schützen will, sollte flaches Wasser im Uferbereich schilfbewachsener Seen und Flüsse meiden. Nasse Badekleidung nach dem Schwimmen rasch ausziehen und die Haut kräftig abrubbeln. UND: Verzichten Sie darauf, an Badestellen Wasservögel zu füttern! Denn erst durch den Kot der Tiere wird das Wasser mit Zerkarien verunreinigt.