Das wichtigste Argument fürs Blutspenden ist, dass man Patienten helfen und sogar Leben retten kann. Mit einer einzigen Vollblutspende kann bis zu drei Menschen geholfen werden.



Was viele nicht wissen: Blutspenden ist auch für den Spender gesund! Für alle, die noch nie Blut gespendet haben oder schon lange nicht mehr beim Aderlass waren, kommen hier ein paar gute Gründe:

Gesundheitscheck für den Spender

Vor der Spende wird der Hämoglobinwert (Eisenwert) im Blut des Spenders ermittelt, Blutdruck, Puls und Körpertemperatur werden gemessen. Das gespendete Blut wird auf Infektionskrankheiten wie HIV, Syphilis, Hepatitis und ähnliches untersucht.



Bei Auffälligkeiten erhalten die spendende Person oder die Hausarztpraxis eine Nachricht. Wer nicht informiert wird, kann sicher sein, dass sein Blut frei von solchen Erregern ist.

Blutspenden verbraucht Kalorien

Gleich vorneweg: Blutspenden ist keine Diät! Aber Blutspenden kostet den Körper Kraft und damit auch Kalorien. Wie viele Kalorien beim Blutspenden selbst verloren gehen, darüber sind sich die Experten nicht ganz einig. Geschätzt werden zwischen 650 und 800 Kalorien.



Nach dem Aderlass muss der Körper langfristig den Blutverlust wieder ausgleichen, indem er neue Blutzellen herstellt. Dieser Prozess erfordert Energie.



Die fehlende Flüssigkeit, das fehlende Plasmaeiweiß und die fehlenden Blutzellen werden in wenigen Tagen ersetzt. Die roten Blutkörperchen in der Regel innerhalb einer Woche. Bis das fehlende Eisen erneuert ist, dauert es etwa vier bis sechs Wochen, bei Frauen gelegentlich auch länger.

Blutspenden fordert den Körper und verbraucht so auch Kalorien. Bildrechte: IMAGO/Sven Simon

Regelmäßiges Blutspenden kann den Blutdruck von Hypertonie-Patienten senken, also von Menschen, die unter Bluthochdruck leiden. Das haben Studien von Medizinern an der Charité in Berlin ergeben.



Untersucht wurden jeweils 150 Blutspender mit normalem und erhöhtem Blutdruck - über eine Dauer von vier Vollblutspenden. Heraus kam, dass der Blutdruck bei Personen mit hohen Ausgangswerten deutlich abnahm. Dieser blutdrucksenkende Effekt hielt bis zu sechs Wochen an.



Bei regelmäßigen Blutspendern ist das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall deutlich geringer - und zwar um bis zu 88 Prozent. Das zumindest geht aus einer etwas älteren Langzeitstudie von 1998 aus Finnland hervor. Im Test waren rund 3.000 Probanden.

Eigentlich sollte jeder seine Blutgruppe kennen - oft ist es aber nicht so. Blutspender, die zum ersten Mal spenden, erhalten danach einen Blutspendeausweis mit der jeweiligen Blutgrupppe. Die zu kennen, schadet auf keinen Fall - und kann bei einem Unfall möglicherweise einen klaren Zeitvorteil bringen.



Die Blutgruppen-Bestimmung ist beim Blutspenden gratis. Wer seine Blutgruppe einfach nur so wissen will, muss in der Regel dafür beim Arzt rund 25 Euro bezahlen.

Blutspenden ist gut für die Psyche