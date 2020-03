Mit Rezepten! Kochbuch: The BossHoss rocken den Grill

Wenn sie die Bühne rocken, bekommen die Damen weiche Knie. The BossHoss sind echte Kerle. Und die stehen mitunter am Grill. Denn Cowboys sitzen gern bei Fleisch, Gemüse und einem Drink zusammen. Was da an Kulinaritäten zusammen kommt haben die Jungs jetzt in einem Kochbuch zusammengefasst. Und das kommt ganz im BossHoss-Style daher. Ein paar Rezepte dürfen wir Ihnen schon jetzt verraten!