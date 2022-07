Regelmäßiges Sonnentanken ist wichtig! Nur so kann die Haut das lebensnotwendige Vitamin D bilden. Das benötigen wir für verschiedene Stoffwechselprozesse und ein starkes Immunsystem. Dennoch sollte man sich der Sonne nur in Maßen aussetzen. Denn die UV-A- und UV-B-Strahlen der Sonne zerstören das Kollagen in tieferen Gewebeschichten der Haut. Die Folge sind Zellschäden, Falten und schlimmstenfalls Hautkrebs . Gesund ist eine Sonnenbräune nie, sondern ein Schutzmechanismus der Haut. Vermeiden lässt sich die Bräune nur bedingt. Zudem wird sie von vielen Menschen als attraktiv empfunden.

Es muss nicht zwingend das Sonnenbad sein, auch wer sich gut geschützt in sonnigen Gefilden aufhält, kann sich später über Sommerbräune freuen. Und die möchte man natürlich so lange wie möglich behalten. Wie das geht?

Mit der richtigen Ernährung kann sich die Haut auch ohne UV-Strahlung gesund bräunen. Das Zauberwort lautet Carotin - ein gelbroter Farbstoff, der in zahlreichen Obst- und Gemüsesorten vorkommt.



Nimmt man über mehrere Wochen mindestens 30 Milligramm pro Tag davon ein, verleiht das der Haut einen goldenen Schimmer. Enthalten ist der "natürliche Selbstbräuner" zum Beispiel in Karotten, Süßkartoffeln, Spinat, Erdbeeren, Feldsalat und Melonen. Ebenso in Mangos, Aprikosen, Orangen und Honigmelonen sowie in den Kräutern Petersilie, Fenchel und Brunnenkresse.