Pamela Reif präsentiert auf der Frankfurter Buchmesse 2019 ihr Kochbuch "You Deserve This". Bildrechte: imago images/Manfred Segerer

Via Instagram versorgt uns Fitness-Influencerin Pamela Reif in der Corona-Krise nicht nur mit einem sportlichen Programm, via @pamelagoesnuts gibt's das auch richtige Ernährungsprogramm, um in shape zu bleiben. Und das ist ganz schön lecker. In Sachen Brot folgt Pamela einem Trend, der derzeit die sozialen Medien flutet - und der heißt: Banana Bread, auch wenn das mehr Kuchen als Brot ist ...