Hohle Wangen und Konturen, die Papier schneiden könnten: So stellen sich aktuell viele Frauen das perfekte Gesicht vor. Nun hat aber nicht jeder von Natur aus ein schmales, ovales Gesicht mit hohen Wangenknochen – auch nicht die Promis. Jedoch verspricht eine umstrittene Beauty-OP genau diesen Look: "Buccal Fat Removal" (Wangenfett-Entfernung).





Daten von Google Trends zeigen, dass Suchanfragen nach der Entfernung von Wangenfett seit Anfang Dezember 2022 plötzlich in die Höhe schießen. Was die Menschen hier besonders interessiert sind Vorher-Nachher-Bilder – am liebsten von Prominenten. Das Topmodel Bella Hadid wird besonders oft gegoogelt. Ein Mediziner will laut der Zeitung "Daily Mail" sogar dank mathematischer Formeln ermittelt haben, dass sie die schönste Frau der Welt ist.



Die Entfernung der Pausbäckchen ist so gefragt wie nie – aber auch höchst fragwürdig.

Schönheitsideal Bella Hadid: Besonders ihre schmalen Wangen sehen viele als erstrebenswert. Bildrechte: Getty Images

Der medizinisch korrekte Name von "Buccal Fat" lautet "Corpus adiposum buccae" und bezeichnet das Fettpolster, das direkt unter den Wangenknochen und über den Kieferknochen sitzt. Jeder Mensch besitzt "Buccal Fat", bei dem einen ist es ausgeprägter, bei dem anderen weniger.

Bei dem "Buccal Fat Removal" wird minimalinvasiv durch einen maximal 0,5 Zentimeter langen Schnitt in der Mundhöhle ein Fettpölsterchen aus der Wange entfernt. Der buccale Fettkörper kann eine Größe von einer Walnuss bis zu einer Mandarine haben. Durch den Eingriff sollen die Wangen schlanker und die Wangenknochen höher wirken. Erwünschter Nebeneffekt: Jochbein und Kieferlinie werden dadurch besonders betont, das Gesicht wirkt markanter.



Nachdem die Fettpölsterchen entfernt wurden, wird die Wunde mit selbstauflösenden Fäden wieder verschlossen. Die Behandlungsdauer beläuft sich in der Regel auf 20 - 30 Minuten.

Patienten wollen nach einem "Buccal Fat Removal" ähnlich "schöne" Konturen wie Zoë Kravitz. Bildrechte: IMAGO / NurPhoto

Die Kosten für den Trend-Eingriff werden nach den individuellen Gegebenheiten des Patienten festgemacht und können daher etwas variieren. Man sollte jedoch mit Behandlungskosten in Höhe von ca. 2.000 bis 2.600 Euro rechnen.

Kann jeder den Eingriff vornehmen lassen?

Grundsätzlich brauchen die Wangen für ein "Buccal Fat Removal" genügend Volumen. Das ist wichtig, um gewährleisten zu können, dass eine gewisse Fettmenge bestehen bleibt, um die dahinter liegenden Nerven zu schützen. Hinter dem buccalen Fettkörper liegen Nervenstränge, die verletzt werden können, wenn der Eingriff nicht korrekt durchgeführt wird. Das kann im schlimmsten Fall zu Lähmungen führen.

Ein "Buccal Fat Removal" ist auch deswegen so beliebt, weil es in der Regel in Lokalanästhesie (örtliche Betäubung) oder in einer Kurznarkose durchgeführt werden kann. Außerdem zählt das "Buccal Fat Removal" zu den verhältnismäßig risikoarmen Eingriffen. Die Betonung liegt hier auf "risikoarm", denn frei von Gefahren und möglichen Nebenwirkungen ist auch dieser Eingriff nicht. Dazu zählen Wundheilungsstörungen oder Infektionen. Typisch sind Blutergüsse nach der Behandlung.



Die sogenannte "Downtime", also die Zeit, bis die Wunden und Schwellungen vollkommen verheilt sind und man sich wieder in der Öffentlichkeit zeigen kann, liegt bei dem "Buccal Fat Removal" oft bei nur zwei Tagen. Zum Vergleich: Bei einer Nasen-OP liegt die "Downtime" bei minimum zwei Wochen.