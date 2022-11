"Nimm eins - lass eins da" lautet das Prinzip der öffentlichen Bücherzellen. Wer seinen ausrangierten Lesestoff abgibt, darf sich aus dem Bestand bedienen - und zwar kostenlos und rund um die Uhr. Überwacht werden die Bücher-Stationen nicht, ihre Nutzung basiert auf Vertrauensbasis.



Bedient werden in der Regel alle Altersgruppen, denn in der Bücherbox landet, was zu Hause aussortiert wurde. Und: Es wird ständig neuer Stoff nachgeliefert. Regelmäßig vorbeizuschauen rentiert sich für passionierte Leseratten in jedem Fall.