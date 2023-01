Butter gehört einfach aufs Brot! So dachte man früher. Doch das Streichfett ist in der Herstellung klimaschädlicher als Fleisch. Und obwohl Butter gesundes Vitamin D enthält, greifen viele Menschen zu Alternativen.

Dazu gibt es unterschiedliche Berechnungen: So kommt das Institut für angewandte Ökologie 2007 zu dem erschreckenden Ergebnis, dass Butter einen CO2-Fußabdruck von 24 kg CO2 pro Kilogramm Butter hat. Dagegen errechnet das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg für das Jahr 2019 eine Klimabilanz von 11,5 kg CO2 pro Kilogramm Bio-Butter. Konventionell hergestellte Butter kommt nach Berechnungen immerhin noch auf 9 kg CO2.

Im Gegensatz zu Butter hinterlässt Margarine einen verschwindend geringen CO2-Fußabdruck. Das pflanzliche Streichfett ist zwar cholesterinfrei, aber die teils gehärteten Fette sind nicht weniger schlecht für die Arterien und das Herz-Kreislauf-System. Außerdem wird oft Palmöl untergemischt. Dafür werden in Südostasien und Südamerika ganze Wälder abgeholzt und die darin lebenden Tiere getötet!

Brot - Butter - Käse? Probieren Sie mal Kräuterfrischkäse oder vegane Aufstriche aus Hafer, Soja oder Lupine. Und die Amis machen es vor: Sie lieben die Kombination Erdnussbutter mit Gelee. Und was gibt es Schöneres, als an einem lauen Sommerabend frisches Baguette in gutes Olivenöl zu tunken?