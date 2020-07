Alles rein in Caravan oder Wohnwagen, um am Urlaubsort nichts zu missen? Ein Trugschluss! Für beide Camping-Varianten gibt's eine Höchstgrenze, was an Gewicht zugeladen werden darf. Beim Caravan müssen dabei auch die Gewichtsklassen der Mitreisenden bedacht werden.



Und: Wohnmobil oder Pkw mit Wohnwagen fahren sich anders, als die meisten Autofahrer es gewohnt sind. Deshalb vorher üben oder - noch besser - ein spezielles Sicherheitstraining absolvieren.