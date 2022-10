Kiffen Cannabis - wie gefährlich ist die noch illegale Droge?

Cannabis - das ist der lateinische Begriff für Hanf - ist in Deutschland nach wie vor die am häufigsten konsumierte illegale Droge, sowohl unter Jugendlichen, als auch unter jungen Erwachsenen. Während der Konsum von Tabak und Alkohol bei jungen Menschen rückläufig ist, steigt der von Cannabis seit Jahren an.



Aktuelle Daten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) belegen, dass bundesweit 10,4 Prozent der 12- bis 17-Jährigen Cannabis schon einmal konsumiert haben. Bei den 18- bis 25-Jährigen sind es sogar 46,4 Prozent. Viele scheinen es aber beim Probieren zu belassen. Nur neun Prozent der 18- bis 25-Jährigen sollen regelmäßig kiffen.



Klinische Studien zeigen, dass der Konsum von Cannabis mit erheblichen Gesundheitsrisiken verbunden ist. Welche sind das?