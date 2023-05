Hinter dem "Coronation Chicken" verbirgt sich ein saftiger Hähnchensalat mit Curry: Das Gewürz sollte an die "guten alten Zeiten" erinnern, als Indien noch Teil des Commenwealth war. Noch heute wird der Salat gern zur Tea Time mit Sandwiches serviert.

Bei Queen Elizabeths Krönung stand alles auf Neubeginn - auch kulinarisch. Vom Empire war nicht mehr viel übrig. Indien hatte kurz nach dem Zweiten Weltkrieg seine Unabhängigkeit erlangt. Der Currygeschmack im "Coronation Chicken" sollte an die vergangenen Zeiten erinnern. Bildrechte: picture alliance / dpa | Str

Drei Tage vor seiner Krönung lud König Charles III. zur Gartenparty in den Buckingham Palast ein. Er und Camilla empfingen rund 8.000 geladene Gäste, darunter auch Familienmitglieder.



Erstmals stellte Charles hier seine Gastgeber-Qualitäten unter Beweis, denn: Bisher wurden die traditionellen Frühlings- und Sommer-Events unter freiem Himmel stets von seiner Mutter Queen Elizabeth II. abgehalten.



Zu Gartenpartys werden in Großbritannien leichte Speisen und prickelnde Getränke gereicht. Besonders beliebt: Sandwiches. Die gab es auch bei Charles.



Rührend: Auf seiner Gartenparty servierte der Monarch eine kulinarische Hommage an seine verstorbene Mutter: Er überraschte seine Gäste mit einer modernen und vegetarischen Interpretation ihres "Coronation Chickens". Denn: Der König verzichtet weitestgehend auf tierische Produkte wie Fleisch oder Fisch.