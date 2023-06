Was ist ein Chat-Bot? Ein Chatbot ist eine Anwendung, die Künstliche Intelligenz verwendet, um sich mit Menschen in natürlicher Sprache zu unterhalten. Benutzer können Fragen stellen, auf welche das System in natürlicher Sprache antwortet.

ChatGPT kann jeder nutzen . Man muss sich nur einmalig mit einer E-Mail-Adresse, seinem Namen und Telefonnummer registrieren. Erfolgreich angemeldet, kann man sofort loslegen und mit der Künstlichen Intelligenz (KI) kommunizieren. Für den ersten Versuch stellt man am besten eine beliebige einfache Frage, je länger die Kommunikation andauert, umso konkreter werden die Antworten und der Sprachstil. Der Bot erinnert sich sogar an zuvor gestellte Fragen einer Unterhaltung und bezieht diese in seine Antworten ein.

Der Chatbot beherrscht mehrere Sprachen . Man kann also auch auf Deutsch mit der KI schreiben oder Texte übersetzen lassen. Am besten funktioniert es allerdings mit Englisch.

Der Chatbot von OpenAI kann auch Texte in andere Sprachen übersetzen, Rechtschreibprüfungen erledigen, Texte umformulieren oder Fehler in selbst geschriebenen Programmcodes finden.



Chat GPT ist für registrierte Nutzer komplett kostenlos. Sollte eine Seite oder App im Store mit dem Namen "ChatGPT von OpenAI" nicht gratis sein, handelt es sich nicht um die richtige Seite oder App. Gelegentlich kommt es bei der Anwendung zu Wartezeiten, diese kann man mit der Bezahlversion "ChatGPT Plus" umgehen.



Kurz gesagt: Als Ideen-Geber, Nachschlagewerk oder Inspiration ist ChatGPT eine hilfreiche Sache. Man sollte sich trotzdem nicht blind auf die Antworten verlassen und gegebenenfalls nochmal überprüfen.



Für diesen Artikel wurde ChatGPT übrigens als Ideengeber verwendet, geschrieben wurde er aber von einem realen Mensch.



(Dieser Artikel erschien erstmals am 04. April 2023.)



Brisant/OpenAI/NDR