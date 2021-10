Diesel kostet so viel wie nie, auch der Benzinpreis kratzt am Allzeithoch. Ausschlaggebend für die Entwicklung der Kraftstoffpreise sind der Rohölpreis und der Wechselkurs von Dollar und Euro. Eine Rolle spielt außerdem die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Abgabe, die sich nach ADAC-Angaben in diesem Jahr beim Tanken mit rund sieben bis acht Cent pro Liter Sprit auswirkt. Beim Diesel sorgt zusätzlich die im Herbst steigende Nachfrage nach Heizöl für eine Verteuerung an den Zapfsäulen.

Bares Geld sparen kann, wer zu einer bestimmten Uhrzeit an die Zapfsäule fährt. Denn die Preise an Tankstellen schwanken innerhalb eines Tages erheblich. An ein und derselben Tankstelle um die zwölf Cent pro Tag und Liter Sprit. Bei Tankstellen in Städten sind es im Schnitt sogar bis zu 22 Cent.



Laut einer Auswertung des ADAC gilt grundsätzlich: Abends zu tanken ist günstiger als morgens. Wer besonders billig tanken will, der sollte die Tankstelle zwischen 18:00 und 19:00 Uhr sowie zwischen 20:00 und 22:00 Uhr ansteuern.



Ab circa 6:00 Uhr morgens beginnt laut ADAC ein Preisanstieg, der um kurz nach 7:00 Uhr seinen Höhepunkt erreicht. Zwar sinkt der Preis anschließend wieder ab, doch weitere Preisspitzen gegen 10:00, 13:00 und 16:00 Uhr. Auch vor 18:00 und vor 20:00 Uhr und schließlich ab 22:00 Uhr ziehen die Preise an.