Sexualität findet in der Regel hinter verschlossenen Türen bzw. im Privaten statt. Seinen Partner oder seine sexuelle Orientierung mit der Öffentlichkeit zu teilen - für Hetero-Paare ist das in der Regel kein Problem. Mit Stolz wird der neue Partner in den sozialen Netzwerken präsentiert oder bei der Familienfeier vorgestellt.



Anders sieht das nach wie vor bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen aus. Für viele queere, bisexuelle oder trans* Menschen ist das sogenannte Coming-out bis heute ein großes Thema.