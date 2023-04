Eine Warn-App, die nicht mehr warnt? Hört sich merkwürdig an, doch so etwas wird es bald geben! Am 1. Mai wird die Warn-Funktion der Corona-Warn-App der Bundesregierung abgeschaltet.



Wegen der derzeit entspannten Corona-Lage sei diese Funktion nicht mehr nötig. Außerdem können dann auch keine QR-Codes für Events mehr generiert werden. Und: Die App wird nicht mehr aktualisiert.