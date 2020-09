Wer als Künstler, Selbstständiger oder Kleinunternehmer in Corona-Zeiten zu wenig Geld hat, um sich oder die Familie zu versorgen, kann die Grundsicherung bis Ende 2021 in einem erleichterten Verfahren beantragen. Dieses sogenannte Arbeitslosengeld II gilt auch für Kurzarbeiter oder Arbeitslose. In den ersten sechs Monaten entfällt die Vermögensprüfung und die Miete wird in voller Höhe übernommen.



Als "erhebliches Vermögen" zählt eine Summe von mehr als 60.000 Euro (Konto, Sparbuch, Aktien, Schmuck, Kunst, Lebensversicherung, Auto). Wohnt man in einer Eigentumswohnung, wird diese nicht angerechnet.



Jeder, der über 15 Jahre alt ist, kann den Antrag auf Grundsicherung formlos telefonisch, per E-Mail oder per Brief beim zuständigen Jobcenter stellen.