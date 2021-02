Die Landesärztekammern haben bereits mehrfach zu Medizinern, die der Corona-Politik kritisch gegenüber stehen, Stellung bezogen. Natürlich ist es Medizinern prinzipiell gestattet, ihre Meinung frei zu äußern - allerdings nur als Privatpersonen. In den Arztpraxen müsse die politische Neutralität in jedem Fall gewahrt bleiben, so die Kammern.



Zudem seien Ärzte dazu verpflichtet, ihre Tätigkeit an den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen auszurichten sowie den Infektionsschutz und die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen in ihren Praxen umzusetzen. Sprich: Ein Mediziner, der das Tragen einer medizinischen Maske verweigert oder falsche Atteste ausstellt, macht sich strafbar.