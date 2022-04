Immer mehr Corona-Regeln fallen weg. Nun auch die Quarantäne- bzw. Isolationspflicht. Laut Bundesminister Karl Lauterbach besteht ab dem 1. Mai nur noch die "dringende Empfehlung", sich für fünf Tage in Quarantäne oder Isolation zu begeben und soziale Kontakte zu meiden - vor allem zu Menschen, die Risikogruppen angehören. Stichwort "Eigenverantwortung". Lauterbach empfiehlt, sich nach 5 Tagen testen zu lassen.

Nur für infizierte Beschäftigte in Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen soll die Absonderung weiter vom Gesundheitsamt angeordnet werden und erst nach fünf Tagen nach einem negativem Schnell- oder PCR-Test enden.

Ende Mai ist Schluss mit den sogenannten Bürgertests. Ab Juni sollen nur noch Kinder, Menschen in Hotspots und Geflüchtete aus der Ukraine einen kostenlosen Schnelltest bekommen. So sieht es ein überarbeiteter Entwurf für eine Änderung der Testverordnung vor.

Zwei Striche auf dem Schnelltest, freiwillig in Isolation, aber was ist mit dem Kind? Muss es dann in die Schule? Bildung ist Ländersache, daher hatte jedes Bundesland eigene Corona-Regeln bezüglich des Schulbesuchs. Doch die Schulpflicht steht im Grundgesetz. Ausnahmen sind sehr rar gesät.