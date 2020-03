Für das häufige Händewaschen in der Corona-Krise empfehlen Experten rückfettende Seifen. Zudem sollten auch Cremes verwendet werden, um ein Austrocknen der Haut und die Bildung von Ekzemen zu verhindern, teilte die Krankenkasse KKH in Hannover mit. Die Seife sollte pH-neutral sein oder einen pH-Wert von etwa fünf haben.

Handcremes sollten reich an hochwertigen Fetten sein statt an feuchtigkeitsspendenden Inhalten wie Urea oder Glycerin, hieß es. Cremes auf Mineralölbasis böten sich nicht an, weil sie die Haut versiegeln und die Poren verstopfen.