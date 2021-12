Zoff unterm Weihnachtsbaum - dazu kommt es leider alle Jahre wieder. In diesem Jahr steht ein besonders brisantes Thema im Raum: die Corona-Pandemie. Ob Impfstatus, Lockdown oder Testpflicht, geht es um den Umgang mit dem Coronavirus, scheiden sich die Geister. Und immer wieder auch Familien und Freundeskreise.

Vor allem die Corona-Schutzimpfung sorgt für hitzige Diskussionen. Die Corona-Regeln von Bund und und Ländern sind klar formuliert. Feiert ein Haushalt mit nur einer ungeimpften Person (über 14 Jahre), dürfen maximal zwei weitere Gäste eines weiteren Haushalts dazu kommen. In Sachsen sogar nur eine.



Doch wie soll man dieses Regelwerk in der eigenen Familie umsetzen? Testen oder nur Geimpfte einladen? Das sollte bestenfalls gemeinsam und bereits im Vorfeld besprochen werden. Fair wäre es, die Schutzmaßnahmen auf die schwächsten Glieder der geplanten Runde anzupassen - nämlich Betagte und Vorerkrankte.



Hat man ein gemeinsames Regelwerk gefunden, kann das von allen mitgetragen werden. Das sieht auch Paar- und Familientherapeutin Sigrid Sonnenholzer so.