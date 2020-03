Drei Tage lang darf man zu Hause bleiben, ohne den Krankenschein vorzulegen. Kleine Unternehmen wollen ihn aber meistens bereits am ersten Tag sehen. Sonst gilt: per Post oder Fax an den Arbeitgeber schicken. Achtung: Der Schein muss spätestens am vierten Tag beim Arbeitgeber sein. Da reicht es nicht, den Schein erst nach vier Tage in den Briefkasten zu werfen. Für den schnellen Nachweis hilft eine Kopie per E-Mail oder SMS.