Zuallererst: Stellen Sie als Eltern die Vorteile des Selbsttests in der Schule heraus. Dass die Kinder dann in der Schule lernen und ihre Freunde sehen dürfen, statt allein zu Hause zu sitzen.

Den Test kann man auch zuhause mit einem Wattestäbchen üben. Und nicht nur das Stäbchen in die Nase führen - zwei Zentimeter ist weniger tief als so mancher Popelfinger - sondern hinterher das Stäbchen in ein Röhrchen stecken und ein bisschen dran herumdrücken. Das macht den meisten Kindern sogar Spaß! Trauen Sie Ihrem Kind etwas zu!