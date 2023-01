Corona vermieste ihnen die Urlaubspläne: Ein Ehepaar aus Deutschland wollte im März 2020 zwei Wochen auf Gran Canaria verbringen. Zu dieser Zeit war das Virus in Europa angekommen. Auch auf der Kanareninsel versuchte man damals die Ausbreitung einzudämmen. Es wurden Ausgangssperren verhängt, Touristen durften nicht mehr an den Strand. Hotels sperrten Lobbybereiche, der Pool war tabu. Urlauber durften ihre Zimmer nur noch zum Essen verlassen.

Wieder daheim, wollten sie einen Teil des Geldes vom Reiseveranstalter zurück und nur noch 30 Prozent des Reisepreises zahlen. Der Veranstalter lehnte das aber ab. Die Urlauber klagten – und wurden vom Amtsgericht München abgewiesen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg sollte nun klären, ob die Corona-Maßnahmen auf Gran Canaria vertragswidrig waren.

Die Maskenpflicht galt während der Coronapandemie auch in vielen Urlaubsländern. Bildrechte: dpa

Corona-Maßnahmen können eine solche Vertragswidrigkeit darstellen. Dafür müssen die Reiseveranstalter haften, unabhängig davon, ob ihnen die Probleme zugerechnet werden können. Dabei spiele es keine Rolle, dass zur gleichen Zeit am Heimatort ähnliche Corona-Einschränkungen galten.

Der Fall des Ehepaars geht nun zurück zum Landgericht München. Es muss dann beurteilen, inwieweit die Einschränkungen bedeuten, dass der Reiseveranstalter seine versprochene Leistung nicht erbracht hat - und wie viel er vom Reisepreis deshalb an die Kläger zurückzahlen muss. Beispielsweise war der Hotelpool gesperrt, das Animationsprogramm fehlte, Strände durften nicht betreten werden und eine Besichtigung der Insel war nicht möglich.

Reiseveranstalter kritisierten das EuGH-Urteil als lebensfremd. "In der Ausnahmesituation einer Pandemie können allgemeine Lebensrisiken nicht weitgehend an Reiseanbieter ausgelagert werden", sagte Torsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband der Deutschen Presse-Agentur. "Hier hätte der Europäische Gerichtshof mehr Augenmaß walten lassen sollen, statt eine einseitige Entscheidung zulasten von Reiseanbietern zu fällen – zumal auch am Wohnort staatliche pandemiebedingte Grundrechtseinschränkungen galten."