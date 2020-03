Bund und Länder haben sich auf strenge Maßnahmen geeinigt, um die schnelle Verbreitung von Covid-19 einzudämmen. Doch wenn ein triftiger Grund besteht, beispielsweise ein Arztbesuch, können weiterhin auch öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden. Hält man den geforderten Abstand von 1,50 Metern zu anderen Fahrgästen und wäscht sich regelmäßig die Hände, dürfte es zu keiner Infektion kommen. Denn der Fall, dass eine infizierte Person in dem öffentlichen Verkehrsmittel Oberflächen kontaminiert hat, ist in Nicht-Risikogebieten äußerst gering.



Ähnlich verhält es sich mit Waren aus dem In- oder Ausland, die man sich per Online-Bestellung nach Hause liefern lässt. Dennoch sollte man im Hinterkopf behalten, dass sich die Coronaviren bis zu neun Tagen auf nichtbelebten Oberflächen halten können und besondere Hygienemaßnahmen walten lassen.