Zwei Wochen "Coronaferien" für alle Schulen und Kitas, keine Großveranstaltungen und möglichst keine innerdeutschen Reisen: Diese Maßnahmen empfiehlt ein Virologe, um die Ausbreitung des Virus in Deutschland zu begrenzen. Wie ist das mit der Arbeits- und Lebensrealität vieler deutscher Familien vereinbar?

Wer zahlt mein Gehalt, wenn mein Arbeitgeber eine "Coronapause" einlegt?

Entscheidet der Arbeitgeber aus eigenen Stücken, sein Unternehmen zu schließen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, müssen die Angestellten in voller Höhe weiter vergütet werden. Auch wenn sich Arbeitnehmer und -geber einvernehmlich auf eine Freistellung einigen, muss der Arbeitnehmer weiter entlohnt werden. Denn eigentlich wäre er ja bereit gewesen, im besagten Zeitraum zu arbeiten.

Was tun, wenn ich dienstlich in eine vom Coronavirus betroffene Region reisen soll?

Bereits durch den Arbeitsvertrag ist geregelt, ob ein Arbeitnehmer auch an anderen Arbeitsorten eingesetzt werden kann. Im Falle des Coronavirus tritt außerdem die Fürsorgepflicht des Arbeitsgebers in Kraft. Was ist wichtiger: das Wohl des Arbeitnehmers oder der Vorteil des Unternehmens? Selbst wenn diese Entscheidung für das Unternehmen spräche, kann der Arbeitnehmer die Reise ablehnen. Vor dem Hintergrund der Fürsorgepflicht würde wohl jedes Arbeitsgericht zugunsten des Arbeitnehmers entscheiden.

Viren in Bus und Bahn - muss ich mich dennoch auf den Weg zur Arbeit machen?

Für den Arbeitsweg muss jeder Arbeitnehmer selbst Sorge tragen. Niemand wird dazu gezwungen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Eine Ausrede, um nicht am Arbeitsplatz zu erscheinen, ist die Angst vor Ansteckung in Bus oder Bahn also nicht.

Was tun, wenn der Arbeitgeber trotz eines Krankheitsfalls die Firma nicht schließt?

In diesem Fall greift das Infektionsschutzgesetz. Das regelt, wie sich Arbeitgeber und -nehmer zu verhalten haben. Im äußersten Fall kann eine Schließung des Unternehmens erzwungen werden.

KiTa oder Schule sind geschlossen - darf ich zu Hause bleiben?

Die Kinderbetreuung ist Sache des Arbeitnehmers, die in Absprache mit dem Arbeitgeber zu Hause zu gewährleisten ist. Wichtig ist es, sich mit seinem Arbeitgeber zu einigen. Ansonsten würde man unentschuldigt am Arbeitsplatz fehlen - und das wäre ein Kündigungsgrund. Gehalt bekommt man für diese Zeit allerdings nicht.

