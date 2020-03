In Asien gehören sie auch zu Nicht-Coronazeiten zum Alltag: Menschen, die Atemschutzmasken tragen. In Europa sind es üblicherweise asiatische Touristen, die sich mit Masken vor Viren schützen möchten. Seit sich das Coronavirus bei uns weiter ausbreitet, haben sich auch zahlreiche Deutsche mit den medizinischen Hilfsmitteln eingedeckt. Und zwar so üppig, dass sie mittlerweile zur Mangelware geworden sind. Im Internet explodieren die Preise und für medizinisches Personal wird der Mundschutz knapp.