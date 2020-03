Coronavirus Ausgangssperre - was ist verboten, was erlaubt?

Dicht gedrängt flanieren Berliner Bürger durch den Mauerpark, in den Rheinwiesen teilen sich Teenies eine Shisha. Von Corona-Krise keine Spur! Ist das Verantvortungsbewusstsein in Sachen Virenschutz, an das zuletzt Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert hat, bei den Menschen nicht angekommen? Jetzt "drohen" erste Städte und Gemeinden mit so genannten Ausgangssperren. Welche Einschränkungen würde das für uns bedeuten? Wofür dürfte man das Haus verlassen - und was wäre verboten?