Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Das heimtückische an 2019-nCoV: Weil die Anfangssymptome denen einer einfachen Erkältung ähneln, wird die gefährliche Erkrankung, die bis zum Versagen der Lunge führen kann, nicht unbedingt gleich erkannt. Sie breitet sich deshalb rasant weltweit aus. Bislang stehen für die Behandlung keinerlei Medikamente zur Verfügung. Es gibt keinen Impfstoff. Ein Puzzlestein im Kampf gegen das Coronavirus kann deshalb ein neuer Corona-Schnelltest sein, den der Technologiekonzern Bosch zusammen mit Randox Laboratories entwickelt hat.

Mit dem Test lässt sich die Analysezeit nach Angaben des Unternehmens auf zweieinhalb Stunden verringern. Zehn Atemwegserreger gleichzeitig können diagnostiziert werden, so das Unternehmen. Das Analysegerät für die vollautomatisierten Tests ist schon seit Februar erhältlich. Die Testkartuschen für den Covid-19-Erreger sollen nach der Zulassung ab April verfügbar sein.

Der Schnelltest sei so weit automatisiert, dass kein spezialisiertes Laborpersonal nötig sei, betont das Unternehmen. Das Verfahren könne deshalb künftig direkt in Arztpraxen und Krankenhäusern eingesetzt werden. Dadurch entfallen Transportwege. Mit dem Coronavirus infizierte Patienten könnten so schneller isoliert werden. Bisherige Tests benötigen bis zu zwei Tage, bis sie ein Ergebnis liefern.