Medikamente, die gegen das Coronavirus wirken, gibt es bislang nicht. In Sachen Desinfektionsmittel könnte es in den Apotheken bald zu Engpässen kommen. Atemschutzmasken sind bereits weitgehend ausverkauft. Allerdings sind die laut Robert-Koch-Institut in erster Linie für akut Erkrankte und Ärzte sinnvoll.

Hat man eine Reise in eines der Hochrisko-Gebiete in Norditalien gebucht, sollten sich Pauschalreisende mit ihrem Reiseveranstalter in Verbindung setzen und auf eine Ersatzreise in ein anderes Gebiet drängen. Solange es keine Abriegelung oder seitens des Auswärtigen Amts keine explizite Reisewarnung gibt, kann nur auf Kulanz kostenfrei storniert werden. Wird man während eines Urlaubs zum Quarantänefall, ist der Reiseanbieter in der Pflicht, für Hilfe, Umbuchungen und Mehrkosten aufzukommen.



Individualreisende haben es deutlich schwerer: Sie müssen Storno-Bedingungen und etwaige Mehrkosten mit Hotels und Fluggesellschaften individuell aushandeln.