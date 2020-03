Eine Schlagzeile, die so manchem Hundebesitzer den Angstschweiß auf die Stirn getrieben hat. Am vergangenen Freitag sei das neuartige Coronavirus erstmals bei einem Hund in Hongkong nachgewiesen worden, titelten zahlreiche Medien. Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, ist das nur bedingt richtig.



Nachgewiesen worden sind COVID-19-Coronaviren im Schnauzenbereich des Hundes einer am Coronavirus erkrankten Patientin. Von einem Speichel- oder Bluttest ist dabei nicht die Rede. Demnach ist davon auszugehen, dass die erkrankte Besitzerin mit ihrem Tier geschmust hat - und es dadurch zu einer oberflächlichen Übertragung der Viren gekommen ist. Krank oder infiziert ist der betroffene Hund jedoch nicht.