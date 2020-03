Erklären Sie ihrem Kind, weshalb es vor einer Erkrankung geschützt ist

Kinder infizieren sich deutlich weniger mit dem Coronavirus als Erwachsene. Machen Sie ihrem Kind das deutlich. Dann kann es auch besser nachvollziehen, weshalb das Kuscheln mit Oma und Opa derzeit nicht angesagt ist.



Was ist ein Virus?

Erklären Sie Ihrem Kind, was ein Virus ist und in welchen Situationen es bereits mit Viren zu tun hatte.



Worin unterscheidet sich das Coronavirus von anderen Viren?

Machen Sie Ihrem Kind deutlich, dass man bislang nicht viel über das Coronavirus weiß. Deshalb gibt es auch keinen Impfstoff oder Medikamente dagegen. Neu ist auch, dass sich das Virus leicht und schnell verbreitet.



Was kann man gegen das Coronavirus tun?

Händewaschen, Abstand halten - und schließlich zu Hause bleiben. All das sind Dinge, die auch ein kleines Kind versteht. Erklärt man dem Kind, dass diese Maßnahmen wichtig sind, wird es ihm viel leichter fallen, damit klarzukommen. Und: Alles richtig zu machen, wird Ihr Kind mit Stolz erfüllen.