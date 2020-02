COVID-19 Coronavirus: Was bedeutet Quarantäne?

Hauptinhalt

Die Corona-Epidemie ist in Europa angekommen. In Italien stehen ganze Ortschaften unter Quarantäne. Fünf Touristen aus Sachsen, die mit dem Kreuzfahrtschiff "Westerdam" in Asien unterwegs waren, dürfen vorerst ihre Wohnungen nicht verlassen. Breitet sich das Virus Sars-CoV-2 weiter aus, könnte das bald noch mehr Deutsche treffen. Wer entscheidet, über wen Quarantäne verhängt wird? Kann man sich dagegen wehren? Und wie wird man während dieser Zeit versorgt?