Wann MUSS man in Quarantäne?

Eine Quarantäne ist dann notwendig, wenn ein erhöhtes Risiko besteht, dass man sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Entweder, weil man innerhalb der letzten 14 Tage in einem besonders betroffenen Gebiet in Deutschland oder in einem internationalen Risikogebiet war oder "engen Kontakt" zu einem nachweislich COVID-19-Erkrankten hatte. In beiden Fällen gilt man als ansteckungsverdächtig. Das heißt, man könnte das Virus weitertragen, ohne selber zu erkranken.



Unter "engem Kontakt" ist zu verstehen, dass man mit dem Infizierten gesprochen hat, von ihm angehustet oder -geniest wurde oder ihn berührt hat. Auch wenn man im gleichen Haushalt mit einer infizierten Person lebt, ist das Risiko hoch, sich anzustecken.

Wann muss man NICHT in Quarantäne?

Nicht in Quarantäne muss man, wenn man mit einer Person Kontakt hatte, die wiederum selber aufgrund des Kontakts zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person in Quarantäne muss. Auch wenn man sich im selben Raum wie ein COVID-19-Erkrankter aufgehalten hat, muss man nicht unmittelbar in Quarantäne. Nur wenn es zu einem "engen Kontakt" gekommen ist, wird diese Maßnahme notwendig.

Sich die Quarantäne erträglich machen ...