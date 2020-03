Ist das Ergebnis positiv, wird das Gesundheitsamt informiert. Der Patient muss sich in häusliche Quarantäne begeben. Ist der gesundheitliche Zustand kritisch, wird er in ein Krankenhaus mit entsprechenden Schutzmaßnahmen eingewiesen. Kontaktpersonen werden ermittelt. Um die Ausbreitung des Virus möglichst einzudämmen, müssen diese sich ebenfalls in Quarantäne begeben.

Am Coronavirus erkrankt oder nicht? Der Test auf Sars-CoV-2 gibt Aufschluss. Bildrechte: imago images/photothek