So weit, so gut. Doch die Quiche stößt einigen Briten bitter auf. Denn: Wer sich kulinarisch ein wenig auskennt, wird wissen, dass eine Quiche eher in Frankreich zu verorten ist – und Frankreich galt historisch gesehen lange Zeit als Erzfeind der Engländer.



Doch vielleicht stimmen typisch-britische Zutaten wie Cheddar, Spinat und Bohnen die Nörgler milde. Auf Social Media geht das Gericht zumindest jetzt schon viral – wie gut, dass BRISANT das Original-Rezept kennt.