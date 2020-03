In Tschechien ist es seit einigen Tagen Pflicht, in der Öffentlichkeit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um eine schnelle Verbreitung des neuartigen Coronavirus weiter einzudämmen. In Deutschland lautete der Tenor bislang, den Mund-Nasen-Schutz Ärzten oder auch Infizierten zu überlassen. Vielmehr könne das Tragen einer Maske sogar leichtsinnig machen und die geltenden Hygienevorschriften vernachlässigen lassen. Vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus würden einzig die Atemschutzmasken der Sicherheitsklasse FFP 3 wirklich helfen.