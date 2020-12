In vielen Familien ist Weihnachten ein Höhepunkt des Jahres. Wird das dieses Jahr mit Corona auch so?

In vielen Familien ist Weihnachten ein Höhepunkt des Jahres. Wird das dieses Jahr mit Corona auch so?

In vielen Familien ist Weihnachten ein Höhepunkt des Jahres. Wird das dieses Jahr mit Corona auch so? Bildrechte: imago images/MiS

Seit Mitte November gilt der Teil-Lockdown in Deutschland, aber die Zahlen gehen nicht wie erhofft zurück. Die politische Führung des Landes will unter die Marke von 50 Fällen auf 100.000 Einwohner in sieben tagen. Aktuell liegt Deutschland durchschnittlich bei 148 Fällen - in einzelnen Hotspots weit darüber. „Am Ende kann man es ganz einfach sagen: Es finden einfach zu viele Kontakte zueinander statt“, sagt die Virologin der Uniklinik Leipzig, Dr. Corinna Pietsch. „Das kann jetzt daran liegen, dass man von Anfang an überschätzt hat, was die Maßnahmen leisten können. Oder aber es macht nach wie vor nicht jaeder mit.“