Methamphetamin - so die korrekte Bezeichnung - ist eine Chemikalie, die aus dem Wirkstoff Ephedrin hergestellt wird. Der steckt in geringer Dosierung auch in Erkältungs- und Asthmamitteln.



Die Droge zählt wie Speed zu den Amphetaminen und wird in Form kleiner Kristalle oder als Pulver verkauft. Das kann geschluckt, gesnieft, geraucht oder gespritzt werden.